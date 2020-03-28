Амстердам, , 07:46 — REGNUM В ходе состоявшихся 26 марта дебатов в нижней палате голландского парламента стало ясно, что большинство депутатов по прежнему поддерживает правительственную стратегию по борьбе с коронавирусом. Вместе с тем со стороны депутатов раздалась и мягкая критика в адрес правительства.

В частности, критику вызвала пресс-конференция, которую члены правительства провели 23 марта. На пресс-конференции было объявлено об ужесточении ранее принятых ограничительных мер и запрете больших публичных мероприятий до 1 июня. Вместе е тем было подтверждено, что остаются в силе уже существующие меры, срок действия которых истекает 6 апреля. Для многих оказалось неясным, как соотносятся между собою различные меры и ограничения.

Премьер-министр Марк Рютте признал критику справедливой и пообещал, что впредь пресс-конференции будут проводить не более двух министров одновременно, и что они будут тщательнее готовится к ним.

Вопросы о депутатов вызвали и нехватка защитных средств для медицинского персонала, а также тест-наборов. Лидер партии Демократы 66 Роб Йеттен заявил, что в Нидерландах тесты на наличие коронавируса должны проводится гораздо масштабнее, и сослался на пример Южной Кореи.

В свою очередь правительство ссылается на всемирную нехватку тест-наборов, однако лидер Партии труда Лодевейк Ашер отметил, что данное обстоятельство не должно быть поводом смириться с ним. По его словам, если в Нидерландах проводится мало тестов, то из этого должен следовать не констатация факта нехватки наборов, а ответ на вопрос: где взять наборы?

На этой неделе стало известно, что голландские лаборатории не могут производить тест-наборы, поскольку их производитель, швейцарский фармацевтический концерн Roche Holding, отказывается делиться рецептурой.

Депутаты потребовали от министра здравоохранения Де Йонге принять все меры, необходимые для того, что сделать рецептуру доступной для голландских лабораторий.