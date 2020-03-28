Мехико, , 07:45 — REGNUM На территории Мексики зафиксировано 717 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Сообщается, что за прошедшие сутки число заболевших COVID-19 выросло на 132 человека. Также за 27 марта от вируса скончались четыре человека. Общее число умерших в результате заболевания COVID-19 в Мексике достигло 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта правительство Мексики решило приостановить выполнение ряда своих задач из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Отмечалось, что правительство продолжит выполнять жизненно важные функции.

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