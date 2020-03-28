Киев, , 07:46 — REGNUM Совместно с министерством иностранных дел Украины министерством инфраструктуры на Украину из-за границы с начала карантина по коронавирусу были возвращены 100 тысяч граждан. Об этом вечером 27 марта сообщил на своем telegram-канале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По информации министра инфраструктуры еще девять тысяч граждан изъявили желание вернуться на Украину, но в данный момент они остаются за границей.

Криклий также сообщил о дальнейших действиях. По его словам, рейсы, которые стартовали 27 марта и будут завершены после полуночи 28 марта будут приняты Украиной, а министерство здравоохранения обеспечит необходимые обследования граждан, которые вернуться в страну. Далее вернувшиеся граждане подпишут согласие на добровольную самоизоляцию, соблюдение которой будет контролироваться полицией.

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Также министерство иностранных дел Украины просит тех граждан, которые находятся за пределами Украины и у которых есть возможность оставаться в стране пребывания, там и остаться. Для них будет работать программа «Защита».

А для людей, которые пожелают вернуться на Украину, по поручению Владимира Зеленского готовится решение, предусматривающее обсервацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Украине по последним данным инфицирование вирусом COVID-19 подтвердили у 310 человек.