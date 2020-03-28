Оттава, , 07:17 — REGNUM 670 случаев заражения коронавирусом нового типа было выявлено за прошедшие сутки в Канаде, сообщает пресс-служба канадского минздрава.

Общее число зараженных новой инфекцией в стране достигло 4689 человек. Отмечается, что больше всего заболевших COVID-19 проживает в провинциях Квебек, Британская Колумбия и Онтарио. Также в стране умерли 53 человека, зараженных коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Канады Христя Фриланд раскритиковала Соединенные Штаты за планы отправить 1000 военнослужащих на канадско-американскую границу. По ее словам, этот шаг США наносит ущерб отношениям между странами.

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