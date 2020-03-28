Барнаул, , 07:10 — REGNUM С сегодняшнего дня, 28 марта, количество граждан, попавших под наблюдение из-за эпидемии коронавируса в Алтайском крае, значительно увеличилось: накануне вечером с разницей в два с небольшим часа в аэропорт Барнаула прибыли два борта, которые доставили около 500 пассажиров. Об этом информирует официальный сайт региона.

Всем прилетевшим при обследовании вручили папку с документами. В ней содержится постановление о режиме самоизоляции, инструкция по оформлению электронного больничного, анкета туриста.

Как уже сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности из-за мировой эпидемии коронавируса в Алтайском крае ввели с 18 марта. Несмотря на то, что в регионе не зарегистрировано ни одного заразившегося, карантинные меры в регионе, как и по всей стране, коснулись заведений с массовым пребыванием людей, в частности, санаториев, торговых центров, ресторанов и прочих.

25 марта выяснилось, что в разгар эпидемии коронавируса на отдых в Таиланд уехала руководитель минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина, а 26 марта стало известно, что такой же поступок совершил и руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег Веремеинко. И теперь вместо работы чиновники ушли на самоизоляцию.

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