Красноярск, , 07:00 — REGNUM По состоянию на утро 28 марта в Красноярском крае подтверждённый диагноз «коронавирус» выявлен у восьми человек. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минздраве, из них троих уже пролечили и выписали.

Пять человек остаются на лечении. Ещё у пятерых подозревают коронавирус. Ожидается подтверждение их анализов из новосибирской лаборатории «Вектор».

Все случаи заболевания выявлены в Красноярске, пациенты изолированы.

Под медицинским наблюдением в Красноярском крае находятся 7414 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае ввели дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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