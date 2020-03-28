Бандар-Сери-Бегаван, , 06:36 — REGNUM Первый летальный исход в результате заражения коронавирусом нового типа выявлен в Брунее, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Сообщается, что от болезни умер 64-летний мужчина, недавно вернувшийся из поездки в Малайзию и Камбоджу. Также в стране был выявлен еще один случай заболевания COVID-19. Общее число зараженных в Брунее достигло 115 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта посольство Индонезии в Брунее призвало индонезийцев отменить запланированные поездки в Бруней. Отмечалось, что с 24 марта всем иностранцам был запрещён въезд на брунейскую территорию.

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