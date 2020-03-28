Веллингтон, , 06:15 — REGNUM Еще 78 случаев заражения коронавирусом нового типа выявили в Новой Зеландии за 27 марта, сообщает агентство «Синьхуа».

Таким образом общее число зараженных в стране достигло 451 человека. Отмечается, что большинство случаев заражения инфекцией — «импортные», то есть связанные с посещением иностранных государств. При этом в настоящее время 12 человек находятся в медучреждениях. Из них двое — в отделении интенсивной терапии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Новой Зеландии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса нового типа. На тот момент число зараженных коронавирусом в стране достигало 205 человек.

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