Сеул, , 05:47 — REGNUM 146 случаев заражения коронавирусом нового типа выявили в Южной Корее за 27 марта, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Таким образом общее число зараженных новой инфекцией в республике достигло 9478. Также выросло число летальных исходов от заболевания COVID-19, теперь их 144. Отмечается, что снова большая часть выявленных случаев приходится на город Тэгу.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Южной Корее выросло число вылечившихся от коронавируса военнослужащих. К этому дню их стало 29 человек. Также в медучреждениях республики находятся еще десять военных.

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