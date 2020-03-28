Салехард, , 05:47 — REGNUM В Салехарде во время карантинных каникул с 28 марта по 5 апреля закрываются тёплые остановки, рынки и предприятия общепита. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В общественных банях закроют парилки — будут открыты лишь помывочные. При этом время пребывания в них сократится, стоимость услуги будет снижена.

Организации общественного питания могут работать лишь дистанционно, торгуя едой с доставкой.

Ранее в столице Ямала были отменены массовые мероприятия, приняты дополнительные меры по дезинфекции в муниципальных учреждениях и в общественном транспорте.

В Салехарде продолжают работать продуктовые магазины, больницы, банки, экстренные службы, аптеки, органы государственной власти и силовые структуры. Автобусы будут ходить согласно расписанию.

Напомним, на Ямале не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19.