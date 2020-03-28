Киев, , 05:29 — REGNUM Многокилометровые очереди из пешеходов образовались на границе Украины с Польшей после объявленного украинским президентом Владимиром Зеленским полного закрытия границ. Об этом 27 марта сообщает издание «Страна.ua».

"На границе творится сплошной ад и дурдом — тысячи человек с баулами, все толкаются, матерятся. Какая там дистанция, какие маски», — приводит издание слова одного из очевидцев.

По его словам, должная проверка прибывающих граждан отсутствует: большинство людей проходят без масок, при этом сами таможенники работают без средств защиты от коронавируса. Отмечается, что за последние сутки через границу были пропущены около десяти тысяч пассажиров.

Читайте также: На границе Польши и Украины скопились тысячи людей

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что в представительства страны за рубежом обратились около 20 тыс. граждан, желающих вернуться на родину.

Читайте ранее в этом сюжете: Около 20 тыс. граждан Украины изъявили желание вернуться на родину — Кулеба