Москва, , 05:07 — REGNUM Максимально ограничить контакты детей или полностью их исключить на время карантина 28 марта призвали в Роспотребнадзоре.

«Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Роспотребнадзор также рекомендовал исключить посещения детьми мест общественного пользования: заведений общественного питания, торговли, образовательных и развлекательных центров и других. К таким ведомство также отнесло детские площадки дворов и парков.

Также в списке рекомендаций — дезинфекция и влажная уборка помещений, их проветривание. Для удобства в Роспотребнадзоре составили памятку для родителей.

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