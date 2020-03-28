Рим, 28 марта 2020, 04:59 — REGNUM В России по-своему совершили жест помощи и солидарности, оказав поддержку в борьбе с коронавирусом в Италии, заявил 27 марта министр иностранных дел европейской страны Луиджи Ди Майо в интервью Euronews.
«Россия прислала маски, аппараты для вентиляции легких и людей для дезинфекции наших зданий и городов», — сказал он.
По словам министра, оказанная помощь не означает, что Италия «должна бояться впасть в какую-то зависимость», поскольку страна входит в «большую семерку» и у неё много друзей в мире.
Добавим, Италия занимает первое место в Евросоюзе по распространению коронавируса. На 27 марта число заразившихся в этой стране превысило 86 тыс., почти 11 тыс. больных выздоровели, количество умерших — 9134 человека.
Читайте ранее в этом сюжете: Италия обошла Китай по числу заразившихся от коронавируса