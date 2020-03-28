Рим, , 04:59 — REGNUM В России по-своему совершили жест помощи и солидарности, оказав поддержку в борьбе с коронавирусом в Италии, заявил 27 марта министр иностранных дел европейской страны Луиджи Ди Майо в интервью Euronews.

«Россия прислала маски, аппараты для вентиляции легких и людей для дезинфекции наших зданий и городов», — сказал он.

По словам министра, оказанная помощь не означает, что Италия «должна бояться впасть в какую-то зависимость», поскольку страна входит в «большую семерку» и у неё много друзей в мире.

Добавим, Италия занимает первое место в Евросоюзе по распространению коронавируса. На 27 марта число заразившихся в этой стране превысило 86 тыс., почти 11 тыс. больных выздоровели, количество умерших — 9134 человека.

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