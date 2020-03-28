Бразилиа, , 04:53 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Бразилии достигло 3417 человек, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

Также выросло число умерших от COVID-19 с 77 до 92 человек. Таким образом процент смертности от заболевания в Бразилии составляет 2,7%. Отмечается, что за прошедшие 24 часа в стране выявили 502 новых случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в то же время президент Бразилии Жаир Болсонару призвал граждан страны выходить на работу и не оставаться дома на самоизоляции. По его словам, нельзя допустить ущерба экономике Бразилии из-за якобы незначительного заболевания.

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