Севастополь, , 04:47 — REGNUM Спасатели прекратили поиск пилота Су-27, упавшего в Чёрном море. Об этом 28 марта сообщил источник в экстренных службах, передаёт ТАСС.

«Больше на поверхности искать не будут. Только будут подводные поиски — уже самолета», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за два дня поисков был проверен «каждый метр и в этом квадрате, и далеко за пределами», однако признаков, указывающих на крушение самолёта, найдено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, истребитель Су-27, принадлежащий ВКС России, пропал с радаров над акваторией Чёрного моря вечером 25 марта. На поиски и спасение пилота Су-27 были направлены самолёт Ан-26 и вертолёт Ми-8, а также противолодочный корабль Черноморского флота и гражданские корабли.

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