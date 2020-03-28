Бразилиа, , 04:47 — REGNUM В Бразилии запретили въезд в страну для иностранных граждан, не являющихся резидентами, в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что соответствующее решение приняло министерство юстиции Бразилии. Ограничительные меры вступят в силу с 30 марта.

При этом президент страны Жаир Болсонару заявил, что не хочет подвергать опасности экономику Бразилии и назвал коронавирус «небольшим гриппом». С его разрешения на телевидении запустили рекламу #BrazilCannotStop (Бразилия не может остановиться — прим. ИА REGNUM), призывающую бразильцев выходить на работу, а не оставаться дома на самоизоляции.

«Для продавцов по соседству, для владельцев магазинов в центре города, для домработников, для миллионов бразильцев Бразилия не может остановиться», — гласит рекламный ролик.

Тем не менее министерство здравоохранения Бразилии воздержалось от комментариев по этому призыву.

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