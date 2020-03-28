Канберра, , 04:20 — REGNUM Военнослужащие австралийской армии начнут принимать граждан Австралии, возвращающихся из других государств, и помещать их на карантин для борьбы с угрозой распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что всех туристов, находящихся в гостиницах, обяжут соблюдать режим самоизоляции. Также в штате Виктория закрываются пляжи. Нарушителям карантина грозят штрафы размером до 1600 канадских долларов.

«Если вы не соблюдаете условия, значит вы не делаете ничего, кроме распространения вируса, убивающего людей», — заявил глава штата Виктория Даниелс.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта посол Австралии в Индонезии призвал австралийцев немедленно покинуть индонезийскую территорию в связи с ростом числа зараженных коронавирусом. Он также призвал граждан Австралии соблюдать все указания местных властей.

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