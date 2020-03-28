Вашингтон, , 03:57 — REGNUM Около четверти работоспособного населения США лишилась работы или была отправлена в неоплачиваемый отпуск из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом говорят результаты опроса общественного мнения, проведенного Ipsos по заказу агентства Reuters.

Согласно их данным, 23% опрошенных заявили, что уже потеряли работу или ушли в отпуск без сохранения зарплаты. Также к этим 23% относятся и те, кто находится дома, не работает, но при этом смог сохранить свою работу.

При этом больше половины опрошенных выступили против постепенной отмены ограничений к 12 апреля. 81% считает необходимым и далее соблюдать все меры предосторожности, несмотря на созданные коронавирусом проблемы для экономики страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом нового типа. Сейчас в стране заболели COVID-19 более 100 тысяч человек.