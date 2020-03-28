Рим, , 03:54 — REGNUM Печальным итогом завершилась пятница в Италии — 27 марта число погибших от коронавируса в этой стране увеличилось на 969 человек, сообщил журналистам комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Общее число случаев заражения в Италии, включая случаи с летальным исходом и выздоровевших, превысило 86,4 тысячи. Таким образом, Италия обошла Китай по числу заразившихся коронавирусом. На первом месте по числу заражённых США — на 27 марта там зарегистрировано более 92 тыс. инфицированных.

Общее количество заболевших COVID-19 в мире, по данным Института Джона Хопкинса, составляет 576,8 тыс. человек. Погибли от болезни, вызванной коронавирусом, 26,4 тыс. человек, 128,3 тыс.— выздоровели. В России на 27 марта зафиксировано 1036 случаев заболевания коронавирусом, больше всего заболевших в Москве — 703. Четыре человека погибли.

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