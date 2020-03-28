Москва, , 03:39 — REGNUM Обновлённые методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) представили 27 марта в министерстве здравоохранения России.

Редакция рекомендаций стала уже четвёртой. Отмечается, что в ней учтён опыт зарубежных специалистов. В частности, в новой версии расширены схемы лекарственной терапии и обновлен раздел, посвященный лабораторной диагностике COVID-19.

Специалисты отмечают, что большей эффективностью для противодействия коронавирусу обладают несколько препаратов в комбинации: лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов.

«Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир», — говорится в рекомендациях.

Новая версия документа направлена во все субъекты России для использования в работе.

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