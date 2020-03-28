Москва, , 02:09 — REGNUM Поездки на дачу во время карантина могут быть сопряжены с рядом трудностей, заявил 27 марта директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Во-первых, люди будут далеки от оказания медицинской помощи, которая оказывается в Москве. Во-вторых, возвращение может быть сопряжено с прохождением санитарного кордона», — сказал вирусолог.

По его мнению, граждане, которые поехали за город, неправильно восприняли обращение президента.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочей. Решение принято для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан в России, при этом за работниками будет сохранена зарплата.

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