Банжул, , 01:53 — REGNUM Президент Гамбии Адама Барроу объявил режим чрезвычайной ситуации в стране для борьбы с распространением коронавируса нового типа. Об этом глава государства заявил в официальном обращении.

Сообщается, что режим ЧС будет действовать в течение 21 дня. В Гамбии закроют торговые центры, развлекательные заведения и заведения общественного питания, спортивные и ночные клубы, бассейны, казино. Ограничения затронут и общественный транспорт — им ограничат число допустимых к перевозкам пассажиров.

В настоящее время в Гамбии подтверждено три случая заболевания COVID-19. Еще один скончался от заражения новым коронавирусом.