Вашингтон, , 01:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал указ о приведении в режим готовности резервистов для борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба Белого дома.

«В соответствии с 301-й статьей Закона о чрезвычайных ситуациях поручаю министру обороны и министру национальной безопасности, как и береговой охране, привести подразделения и отдельных служащих из числа резерва к готовности для эффективной борьбы с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие меры необходимы для усиления Пентагона и министерства внутренней безопасности в борьбе с новой инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее число зараженных новым коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 100 тыс. человек. Число умерших от новой инфекции достигло 1478 человек.

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