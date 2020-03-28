Вашингтон, , 01:33 — REGNUM Число зараженных коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах превысило 100 тысяч человек. Такую цифру называет Университет Джонса Хопкинса, ведущий мониторинг ситуации с COVID-19 на основе официальных данных.

Согласно его данным, в США сейчас зафиксировано 100 717 случаев заражения новым коронавирусом. От инфекции умерли 1478 человек. Большинство умерших приходится на американский город Нью-Йорк. Отметим, что на первое место по числу зараженных коронавирусом США вышли еще накануне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент США Майк Пенс назвал Нью-Йорк одним из очагов распространения коронавируса нового типа. По его данным, больше половины случав заражения инфекцией произошло именно в этом городе и прилегающих районах.

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