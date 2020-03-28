Дублин, , 01:12 — REGNUM Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар призвал жителей страны оставаться дома до 12 апреля, чтобы замедлить распространение коронавируса нового типа. Об этом глава правительства заявил на пресс-конференции.

«Я призываю каждого мужчину, женщину и ребенка пойти на эту жертву ради любви к ближнему. Покажите, что вы заботитесь о своей семье и друзьях — оставайтесь дома», — заявил он.

В стране будут закрыты все магазины, запрещены все публичные собрания вне семьи. Также пожилым людям старше 70 лет или жителям с хроническими болезнями предписано оставаться дома.

Как сообщало ИА REGNUM, к 27 марта число зараженных коронавирусом нового типа на территории Ирландии составило 1819 человек. Еще 19 человек умерли от COVID-19 с начала вспышки заболевания.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ирландии еще десять человек умерли от коронавируса