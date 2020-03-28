Иерусалим, , 00:50 — REGNUM Еще два летальных исхода от заражения коронавирусом нового типа подтвердили в Израиле, сообщает пресс-служба израильского минздрава.

По данным израильских медучреждений, двое умерших — мужчина 73 и 80 лет. До заражения новым коронавирусом у них был ряд других хронических заболеваний.

Общее число заболевших COVID-19 в Израиле достигло 3035 человек, из них 47 находятся в тяжелом состоянии. Всего от инфекции в стране умерли 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к 27 марта число зараженных коронавирусом нового типа в Израиле превысило 2600 человек. Из них 46 пациентов были в тяжелом состоянии.

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