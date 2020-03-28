Ростов-на-Дону, , 00:21 — REGNUM Власти Ростовской области ужесточили меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции. С 28 марта до особого распоряжения приостановлено проведение любых мероприятий, закрыты парки и места общепита. Это следует из документа, который подписал донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.

В распоряжении говорится о том, что на неопределённое время закрыты не только парки и торгово-развлекательные центры, салоны красоты, спортзалы, но и библиотеки. Все места общепита переведены в режим доставки заказов. Кроме того, на Дону прекращена работа всех объектов розничной торговли, за исключением аптек и продовольственных магазинов.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области подтверждено два случая заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 заболели жительница Ростова-на-Дону, прилетевшая из Таиланда, и житель Азовского района, прибывший из Франции. Под наблюдением специалистов находятся более 3 тыс. человек.