28 марта 2020 | Время чтения 3 мин

Захар Степанов, , 00:40 — REGNUM 25 марта президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к гражданам в связи с ситуацией по распространению коронавируса. Глава государства объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, соответствующий указ был подписан в тот же день.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте подробнее: Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта

В пункте 2 указа уточняется, что он «не распространяется на работников:

а) непрерывно действующих организаций;

б) медицинских и аптечных организаций;

в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы».

Всё! Школы не подпадают ни под один из этих пунктов. Родители, чьи дети с середины марта учатся дистанционно, выдохнули. Вопреки бравым отчётам того же департамента образования и науки Москвы об успешном переходе на дистанционку, ответственность за обучение детей легла именно на родителей. Хвалёная МЭШ не справляется. Электронный журнал висит, то нет заданий, то нет оценок. Родителям приходится объяснять новые темы и контролировать выполнение домашнего задания. А если ребенок не один? А если ещё и работа? А если ещё и компьютер один на всю семью? Но это собственно уже проблемы самих родителей.

Читайте также: Обучение или мучение? «Удалённый» коллапс московских школ

Замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко 26 марта подтвердил (выступление в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом), что «школы, детские сады и средние профессиональные учебные заведения в объявленную указом президента выходную неделю с 30 марта по 5 апреля не будут работать».

Глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия») также поспешил дать разъяснения: «Не учим и не учимся. Режим каникул. Отдыхайте! Только с пользой, читая, узнавая много нового — и не только о коронавирусе. Берегите себя и свои семьи!»

Но вот незадача, на следующий день, 27 марта родители снова оказались в замешательстве. По сообщению Интерфакса, сам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что «дистанционное обучение в школах и вузах, дистанционная работа — они не только не запрещаются на следующей неделе, но они приветствуются».

Стоит отметить, что от департамента образования и науки города Москвы официальных разъяснений не последовало. Однако, как заявила ИА REGNUM член Совета женщин «Офицеров России», психолог-конфликтолог, член экспертного совета Департамента образования и науки Москвы Ирина Дережева, во всех школах Москвы были проведены подробные производственные совещания, на которых директора школ, будучи проинформированными Департаментом образования и науки Москвы, информировали всех педагогов о том, какой порядок работы будет у самих педагогов и какой порядок обучения будет у школьников.

«Один порядок определён до 6 апреля, а к 6 апреля будет дана новая информация», — уточнила Дережева.

По её словам, каждому родителю, у которого есть вопросы, и кто не проинформирован о порядке обучения их ребёнка, необходимо «срочно связаться с классными руководителями, либо выйти на директора, и сделать уточнение конкретно по своей школе»: «Это очень важно. При этом большая просьба к родителям — создавать индивидуализированно спокойную обстановку для ребёнка, чтобы он чувствовал защищённость, потому что чувство спокойствия от родителя влияет не только на процесс обучения, но и на здоровье».

В редакцию ИА REGNUM также обратились родители школьников. Они рассказали, что им объявили о продолжении электронного обучения с 30.03 по 05.04, правда, в облегченном режиме.

Когда дети учатся, это прекрасно. Только президент сказал, что неделя нерабочая. Но поняли, как оказалось, не все.