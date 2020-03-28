Анкара, , 00:21 — REGNUM Авиасообщение со всеми зарубежными странами в связи с пандемией коронавируса прекращает Турция. Об этом 27 марта сообщил глава государства Тайип Эрдоган в своём обращении к нации.

Как пояснил Эрдоган, все международные авиаперевозки полностью прекращаются. На междугородные поездки нужно будет получать разрешение губернаторов. В компаниях, для которых нет возможности работать удалённо, следует оставить минимум персонала. Гражданам предписывается самоизоляция.

Турецкий лидер заявил, что эпидемия не застала страну и правительство врасплох. В Турции нет проблем с перчатками, масками, тестами, продуктами и лекарствами и достаточно мест в реанимации. Правительство продолжает руководить страной посредством телеконференций.

В настоящее время, по данным которые привёл министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, в стране выявлено 5698 человек, зараженных коронавирусом. Количество умерших достигло 92 человек, ещё 344 человека находятся в реанимации, 42 пациента излечились от коронавирусной инфекции полностью.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возрастании количества заразившихся коронавирусом в Турции.

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