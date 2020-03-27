Скопье, , 23:59 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 27 марта выступил с пресс-конференцией, на которой сообщил, что на следующей неделе в страну в качестве дара от Китая прибудет полмиллиона защитных масок и 20 тысяч комплектов реагентов для проведения теста на коронавирус.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в начале апреля в страну прибудет 25 аппаратов искусственного поддержания дыхания, приобретенные на средства, предоставленные посольством Норвегии в стране.

Новые поступления позволят стране расширить круг лиц, которые смогут пройти обследование на коронавирус.

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