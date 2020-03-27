Москва, , 23:54 — REGNUM Транспортный поток из Москвы к вечеру пятницы, 27 марта, возрос на 15% по сравнению с показателем прошлой недели. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«К 21:00 из Москвы уехали 730 тысяч машин. Это всего на 15% (на 110 тысяч человек) больше, чем в прошлую пятницу», — говорится в сообщении.

В департаменте призвали все, кто не уехал из столицы, оставаться дома и провести выходные, не выходя на улицу.

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