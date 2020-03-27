Рим, , 23:50 — REGNUM Общее число погибших от эпидемии коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 919, до 9 134 человек, 27 марта сообщает агентство Reuters.

Количество смертей от COVID-19 в Италии на данный момент почти втрое превышает число погибших в китайской провинции Хубэй и почти вдвое — число погибших в Испании.

Общее число подтвержденных случаев в Италии к настоящему моменту возросло до 86 498, что является вторым показателем в мире после США.

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