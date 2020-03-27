Афины , , 23:58 — REGNUM Всенощное бдение (ночное богослужение) с вознесением особых молитв об избавлении мира от пандемии коронавируса проведут все монастыри, скиты и кельи Афона. Об этом 27 марта сообщает афонский портал Afonit.info.

Соответствующее решение было принято 19 марта Священным Кинотом Святой Горы Афон, который призвал отслужить всенощную покровительнице Святой Горы, Богородице и священномученику Харалампию, которому молятся об избавлении от эпидемий. Таким образом монахи выразят любовь ко всему человечеству.

Кроме того, в каждой обители будут совершаться особые молебны перед чудотворными иконами и мощами святых с вознесением молитв против распространения коронавирусной инфекции.

Монахи призвали присоединиться к молитве всех православных христиан, независимо от их местонахождения, а Священный Кинот призвал всех усилить молитвы, а также к покаянию, особенно важному для христиан в дни Великого поста.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Русская православная церковь не рассматривает вопрос об ограничении доступа прихожанам в храмы из-за угрозы распространения коронавируса.

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