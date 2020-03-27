Тирана, , 23:57 — REGNUM Министр здравоохранения Албании Огерта Манастилиу 27 марта заявила о том, что за последние сутки в результате обследования 102 человек было выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Карта распространения заболевания увеличилась — вирус был обнаружен в маленьком городке Пука на севере Албании.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, к 27 марта обследование на коронавирус в стране было проведено 1246 раз.

На данный момент в Албании подтверждено 186 случаев заболевания COVID-19. 31 пациент уже выздоровел, восемь стали жертвами коронавируса. Пять пациентов проходят интенсивную терапию.

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