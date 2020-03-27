Тверь, , 23:23 — REGNUM Двоих пациентов, выздоровевших от коронавируса, выписали врачи в городе Твери. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба правительства области.

Мужчина и женщина были госпитализированы в Калининскую районную клиническую больницу. Заражение коронавирусом было выявлено у них после прибытия на родину из-за рубежа. они были размещены в специализированное отделение больницы, где получали лечение в течение 11 дней.

Пациенты были выписаны после двукратного прохождения теста на коронавирус и двукратного отрицательного результата. Всё время лечения пациенты чувствовали себя удовлетворительно.

Всего в Тверской области было выявлено три пациента с заражением коронавирусом. В настоящее время на лечении находится один человек.

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