Киев, 27 марта 2020, 23:22 — REGNUM 66,5% людей, заразившихся COVID-19 — это люди в возрасте от 18 до 49 лет, сообщила 27 марта пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
Согласно опубликованной министерством инфографике, на людей старше 65 лет приходится около 5% заражений.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что главным источником коронавирусной инфекции в стране являются люди, вернувшиеся из путешествий или заработков.
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