Киев, , 23:22 — REGNUM 66,5% людей, заразившихся COVID-19 — это люди в возрасте от 18 до 49 лет, сообщила 27 марта пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Согласно опубликованной министерством инфографике, на людей старше 65 лет приходится около 5% заражений.

«Это говорит о том, что старшая возрастная группа насления Украины больше прислушивается к рекомендациям Минздрава», — считает главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что главным источником коронавирусной инфекции в стране являются люди, вернувшиеся из путешествий или заработков.

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