Приштина, , 23:19 — REGNUM В косовском муниципалитете Малишево коронавирус был обнаружен у шестилетнего ребенка.

«Никого не пощадил, среди последних зараженных лица от 6 до 76 лет, много молодежи», — заявил глава муниципалитета Рагип Бегай в интервью для косовского телевизионного канала Т7.

По информации национального института общественного здравоохранения Косово к 27 марта в крае было выявлено 88 случаев заболевания. Всего в Косово проведен 991 тест на коронавирус. 1749 человек находятся на домашней изоляции под наблюдением медиков после контакта с заболевшими. Один из граждан Косово скончался от COVID-19.

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