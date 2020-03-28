28 марта 2020 | Время чтения 3 мин

Лидия Гордеева, , 00:01 — REGNUM В условиях вынужденной изоляции всем нам приходится перестраиваться во всех позициях, в том числе и в позиции отношений. Нам приходится находиться более длительное время на одной территории с близкими людьми. В обычной жизни большую часть времени каждый член семьи занят своим делом, живет в своем биоритме. Вместе семья встречается крайне редко в современном мире. Общие точки соприкосновения становятся все более автономными, живое общение минимизировано. Когда все собираются вечером после своих дел, общение происходит краткосрочно и точечно, можно сказать, «тезисно» и часто вскользь. В большей степени каждый член семьи живет своей жизнью, решая, через социальное вовлечение, задачи своего клана, в данном случае семьи. Совместное времяпровождение сводится к минимуму, тем самым разобщая эмоциональные связи между людьми. Однако этого никто не замечает, а если и замечают, то очень поздно.

В. Г. Васильев. Семья командующего.1938

Первая проблема — это исчезновение общих интересов, тем для разговора и так далее. И вот неожиданный поворот событий! Люди вынуждены всё своё социально активное время проводить на одной территории с людьми близкими и одновременно уже отдалёнными. Наступают напряжение и стресс от данной ситуации.

Вопросы, которые мне задают: «Что мне делать дома с моими домашними? Что делать, если я не могу долго находиться вместе с моей семьей в доме? Чем вообще мне заняться, если я привык работать? Что мне делать, если они все меня раздражают?»

Итак, что с этим делать и как быть:

1. Данное время, в условиях ограничения, не стоит воспринимать как заточение. Очень важно, какую окраску вы закладываете в то или иное обстоятельство.

2. Помните, что время всегда ценно! Необходимо его использовать с пользой для себя! Составьте список дел, на которые вам всегда не хватало времени: начать изучать язык, почитать книгу, посмотреть фильм, сделать что-либо по дому, пройти онлайн-трениг, на который всегда собирались. Теперь это время у вас есть!

3. Это уникальный шанс восстановить психоэмоциональные связи со своей семьёй. Наверняка вы уже забыли, когда вы вместе делали что-либо! Найдите общие дела и вперёд!

Николай Богданов-Бельский. Симфония. 1920

4. Возможно, настал момент разобраться в себе, что не так, если общение с близкими людьми вас напрягает. Можно обратиться к специалисту. Сейчас масса консультаций онлайн. Или найти ответ вместе со специалистом на другие свои внутренние вопросы.

5. Найти или придумать общие интересные творческие задачи. Это полезно, так как занятие творчеством снижает тревожность и неустроенность.

6. Постараться отнестись с пониманием к близким людям, так как ваше состояние очень важно для них. Цените то время, которое вы можете провести вместе полноценно, без суеты. Подарите друг другу заботу. Всколыхните прежнее тепло между вами.

7. Находясь на одной территории длительное время, помните, что у каждого члена семьи есть свои потребности и привычки. Отнеситесь с пониманием и терпением.

8. Если возникли противоречия — обсудите. Прежде чем принять общее решение по тем или иным вопросам — учтите интересы каждого, взвесьте все «за» и «против», а потом принимайте решение.

Бельмиро де Альмейда. Ссора. 1887

9. Учимся дипломатии! Умение идти на компромисс.

Если вы живете один, то самое главное — оставаться во внутреннем балансе. Стрессы разрушают наш иммунитет, и мы становимся уязвимыми для болезней! И это важно помнить! Не воспринимайте данное время как заточение. Займитесь интересным и новым. Больше смотрите интересных фильмов, меньше — тревожных новостей. Для пожилых людей самое оптимальное посмотреть хорошие мультики и сказки. Доказано, что хорошие мультфильмы и сказки вызывают гормон радости, возвращая нас в детство подсознательно. Также рекомендованы хорошие старые фильмы, которые в любое время всегда радуют нас — это вызывает в подсознании ощущение стабильности. Если вы разбираетесь в интернете и обладаете такой возможностью, как общение онлайн, — общайтесь через скайп или другие приложения. Почитайте хорошую, добрую, интересную книгу. В качестве совета я могу рекомендовать интуитивное рисование, которое способно гармонизировать наш внутренний дисбаланс. Возьмите в руки краски, карандаши и, наконец-то, станьте для себя художником! Послушайте хорошую музыку! А лучше — потанцуйте! Через тело уходят страхи, блоки и зажимы, повышается уровень энергии и, как следствие улучшается иммунитет и здоровье!