Нью-Йорк, США, , 22:51 — REGNUM Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН инициативу о принятии декларации о солидарности в борьбе с новым коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает 27 марта пресс-служба постоянного представительства России при ООН.

Как отмечается, подготовленный российской стороной проект основан на принципе Устава ООН о сотрудничестве государств, отраженном в Декларации ООН о принципах международного права 1970 года.

Инициатива, в частности, предусматривает признание лидирующей роли Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией, согласие государств сотрудничать с ВОЗ между собой, в том числе с целью выработки способов борьбы с распространением и лечением нового коронавируса.

В проекте также содержится призыв оказывать помощь наиболее пострадавшим странам, в особенности развивающимся, отказаться от торговых войн и односторонних санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН, не допускать дискриминации государств, народов и физических лиц в связи с пандемией.

Кроме этого, инициатива предусматривает, что все страны должны противодействовать финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости, признать необходимость распространения достоверной и научно-обоснованной информации о пандемии коронавируса.

Сообщается, что российская делегация в ООН приступила к сбору комментариев к своей инициативе.