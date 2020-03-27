Тверь, , 22:51 — REGNUM Двоих пациентов, выздоровевших после коронавируса, выписали в Тверской области. Мужчина и женщина 37 и 35 лет проходили лечение в Калининской районной клинической больнице, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области 27 марта. В регионе принимаются все меры для предотвращения распространения коронавируса, действия координирует рабочая группа, которую возглавляет губернатор Игорь Руденя.

Семейная пара, приехавшая из зарубежной поездки, была госпитализирована сразу после приезда. Состояние пациентов было удовлетворительное, лечение проводилось в течение 11 дней. Затем дважды были проведены тесты, которые дали отрицательные результаты.

На лечение в Тверской области остаётся ещё один пациент, которому был поставлен диагноз COVID-19.

В регионе продолжается работа по предотвращению распространения нового коронавируса. Определена база для госпитализации больных и лиц с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, утвержден порядок маршрутизации и алгоритм действия медицинских работников. Формируется неснижаемый запас лекарственных препаратов. Из бюджета выделены средства на закупку тысячи единиц медицинского оборудования, лекарственных препаратов, средств защиты, необходимых для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

С 17 марта в регионе введён режим повышенной готовности для всех органов и сил региональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Запрещено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. На регулярной основе в общественных местах, учреждениях соцзащиты, на транспорте и на вокзалах проводится дезинфекция.