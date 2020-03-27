Вашингтон, , 23:00 — REGNUM До 86 человек возросло количество сотрудников Организации Объединённых Наций (ООН), заразившихся коронавирусом. Об этом заявил журналистам во время брифинга официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

На сегодняшний день, по данным Дюжаррика, 86 сотрудников ООН инфицированы коронавирусом.

Больше всего заражённых коронавирусом сотрудников зарегистрировано в Европе, но есть случаи и в Африке, Азии и США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Всемирная организация здравоохранения ожидает скорого начала эпидемии коронавируса в Африке.

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