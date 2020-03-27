Москва, , 22:40 — REGNUM Работу в штатном режиме продолжит Росгвардия во время нерабочей недели. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы продолжат в штатном режиме выполнять задачи по охране общественной безопасности и общественного порядка. Личный состав на время несения службы будет обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Также одной из задач росгвардейцев будет разъяснительная работа с пожилыми людьми для защиты их от коронавирусной инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудники Росгвардии будут вести разъяснительную работу с пожилыми жителями Москвы о необходимости соблюдения профилактических мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Акция будет разовой, людям старше 65 лет будет уделено особое внимание, так как они входят в группу риска.

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