Белгород, , 22:30 — REGNUM У пяти жителей Белгородской области подозревают коронавирусную инфекцию. Об этом в видеообращении к жителям сообщил губернатор Евгений Савченко 27 марта.

«За ними установлено наблюдение работниками медучреждений. Ещё 2180 граждан находятся на карантинном режиме, большинство из них прибыли из-за рубежа», — отметил Савченко.

Губернатор поблагодарил за труд тысячи медицинских работников региона. Которые работают круглосуточно.

«Победа над вирусом возможна только при наших совместных усилиях, многое зависит от вас, от ответственного поведения каждого гражданина», — добавил Савченко.

Губернатор призвал белгородцев провести нерабочую неделю дома и напомнил, что в обычном режиме будут работать органы власти, медицинские организации, а также продовольственные магазины и логистические организации. Остальные организации должны отпустить сотрудников на выходные с сохранением заработной платы.