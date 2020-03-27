Москва, , 22:29 — REGNUM Федеральное медико-биологическое агентство создало опытный образец аппаратов искусственной вентиляции легких, которые могут вентилировать легкие одновременно двух и даже четырех пациентов. Об этом сегодня, 27 марта, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Напомним, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции потребность в аппаратах ИВЛ многократно возросла. Дело в том, что в случае тяжелого течения заболевания, пациенту жизненно необходима искусственная вентиляция легких.