Саратов, , 22:27 — REGNUM В Саратове подтвердили второй случай заражения коронавирусом у жительницы областного центра. Об этом сообщает оперативный штаб по итогам вечернего заседания.

Женщина недавно посещала Австрию и Германию, вернулась домой 17 марта. Уточняется, что по приезду женщина самоизолировалась и информировала врачей. Заражение проявилось в период карантина.

«Заболевание проходит в лёгкой форме, члены семьи обследованы и находятся под медицинским наблюдением», — заверили в штабе. Контактный круг определен, за всеми ведется медицинское наблюдение.

ИА REGNUM напоминает, число заразившихся коронавирусом в Приволжском федеральном округе по состоянию на 11:00 мск 27 марта составляло 70 человек. С учётом новой инфицированной в Саратове число пациентов в Поволжье выросло до 71 человека. Ранее была выписана женщина в Нижнем Новгороде, семейная пара в Кировской области, мужчина в Татарии, готовится к выписке женщина в Пензе.