Москва, , 22:23 — REGNUM РуководительФедерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что вакцину от коронавируса можно ждать не ранее чем через 11 месяцев. Об этом она заявила журналистам сегодня, 27 марта.

«Готовую к применению вакцину от коронавируса можно ждать не ранее чем через 11 месяцев», — сказала Скворцова.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавирусной инфекции. Сейчас коронавирус выявлен во всех странах, число заболевших в мире превысило полмиллиона человек.