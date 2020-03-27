Афины , , 22:23 — REGNUM Обвинение в поджоге палаток в лагере мигрантов в районе Эврос выдвинули Турции власти Греции. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба греческого правительства.

Власти Греции заявили, что поджог палаток турецкими властями был сделан со своей стороны на границе с Грецией. Вместе с заявлением была распространена и видеозапись пожара.

Турция сообщила, что около 5,8 тысяч мигрантов, находившихся на греко-турецкой границе, были вывезены в связи с пандемией коронавируса в девять провинций Турции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Турция отказалась ограничить поток мигрантов, которые пытались попасть на территорию Европы из Сирии. Греция же отказалась открыть свои границы для мигрантов. Анкара провела ряд переговоров с Евросоюзом, чтобы найти пути выхода из создавшегося кризиса.

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