Грозный, , 22:11 — REGNUM Положительный тест на коронавирус подтверждён у трёх человек в Чечне. Об этом 27 марта сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов в эфире телеканала «Грозный».

Всего в регионе одиннадцать человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. У троих из них диагноз был подтверждён после дополнительных анализов. Ещё у восьми пациентов был взят материал на анализ дополнительно, в настоящее время ожидаются результаты из Москвы.

По словам Сулейманова, все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, симптомы острого респираторного вирусного заболевания наблюдаются лишь у троих из них. Все пациенты получают лечение, за ними наблюдают медики.

На настоящее время в Чечне на карантине находятся около 630 человек. Все они прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, либо были в контакте с заражёнными коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прекращении в Чечне приёма граждан без прописки в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса.

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