Саранск, , 21:55 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, сообщает оперативный штаб республики. Первым пунктом приводится рекомендация о необходимости соблюдать режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Этой категории жителей республики рекомендуется сократить число выходов, ограничившись лишь походом за продуктами питания, лекарствами и средствами индивидуальной защиты.

С 28 марта по 5 апреля в регионе закроются рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и другие организации общественного питания. Останутся только те, кто организует доставку или продажу блюд на вынос.

Также остановят работу салоны красоты, косметические и СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани и сауны.

В указанный период в регионе будут работать только торговые объекты по продаже продовольствия, лекарственных средств и непродовольственных товаров первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в республике подтвердили два первых случая заражения коронавирусом. Они госпитализированы в изолированные боксы Республиканской инфекционной больницы в Саранске. Состояние инфицированных оценивается медиками как удовлетворительное, заболевание протекает в лёгкой форме. По словам главы республики, все контактные лица выявлены, за ними ведётся наблюдение.