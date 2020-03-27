27 марта 2020 | Время чтения 3 мин

Как провести время на карантине, получить удовольствие от жизни и не сойти с ума?

Евгения Ким, , 22:19 — REGNUM Как провести время вынужденного сидения на карантине с пользой для себя и окружающих. Рекомендации клинического психолога Евгении Ким.

Уолтер Ричард Сикерт. Скука. 1914

Изоляция — это то, с чем большинство людей в повседневной жизни сталкиваются нечасто. Сейчас, в условиях карантина из-за коронавируса, изоляция оказывается необходимой мерой. Как провести время на карантине, получить удовольствие от жизни и не сойти с ума?

Шесть простых правил

Ограничьте потребляемую информацию из СМИ и социальных сетей. Изучайте необходимый минимум: рекомендации врачей, введение или отмена ограничений в вашем городе или области, чтобы успеть запастись всем необходимым и не выходить из дома без серьезной необходимости. Не купайтесь в информации, если это не связанно с вашей работой. От непрерывного потока негативных новостей и невозможности повлиять на ситуацию у человека развивается тревожность.

По возможности придерживайтесь привычного графика, который у вас был до введения карантина. Если вы работаете удаленно или временно не работаете, не позволяйте себе валяться в постели весь день. Плохое настроение питается избытком свободного времени.

Сохраните ритуалы, которые были приняты в вашей семье. Например, если завтрак или ужин — это то время, когда вся семья собиралась за одним столом, не отказывайтесь от этих привычек. Они помогут вам сохранить знакомые ощущения уюта и привычной атмосферы. Если вы с детьми каждые выходные ходили гулять в парк и есть мороженое — устройте дома домашний пикник с горячим чаем и бутербродами.

Зинаида Серебрякова. За завтраком. 1914

Постарайтесь перевести свои планы в режим on-line. Не отказывайтесь от них полностью. Да, вживую попасть на выставку, концерт или прием к врачу теперь не получится. Но сейчас существует множество способов путешествовать on-line, а многие библиотеки открыли свои архивы для свободного чтения. Что касается вашего врача, возможно, он сможет провести консультацию по телефону или через интернет.

Не молчите, если чувствуете, что не справляетесь с ситуацией. Если с каждым днем вы ощущаете, что текущее положение все сильнее давит на вас — поговорите с близкими или позвоните в бесплатные службы психологической помощи. Все технологии в области связи к вашим услугам.

Составьте для себя индивидуальный план на время карантина. Над ним придется подумать. Чем более детальным и продуманным он будет — тем больше шансов, что из карантина вы выйдете другим человеком. В прямом смысле этого слова.

Что должен включать ваш индивидуальный план:

а) Время для семьи. Если вы сидите в одной квартире с взрослыми детьми, которым не требуется ваше ежеминутное участие в делах, это не означает, что вы должны по первому их зову бросать свои дела и бежать к ним. У детей и родителей должно быть время для самостоятельных дел и занятий. А в идеале и свое личное пространство.

б) Время для себя. Найдите занятие, которое доставляет вам удовольствие, но на которое вы ранее не находили времени. Может быть, время на карантине — отличный повод, чтобы стряхнуть пыль с любимой книги и перечитать ее снова или досмотреть тот фильм, который вы давно хотели?

Пьер Огюст Ренуар. Чтение. 1889

в) Время на здоровье. Карантин — это причина не ходить в тренажерный зал или на плаванье. Но это не повод забывать о своем здоровье. Ежедневная зарядка всей семьей или в одиночестве не даст вашему организму расслабиться, а настроению ухудшиться.

г) Время на освоение новых навыков. Каждый день пробуйте что-то новое. Необычный рецепт пирога? Отлично. Отложенный до лучших времен курс иностранного языка? Еще лучше. Сборка космического корабля или нераспечатанный набор «Написание Джоконды в домашних условиях» — вперед.

Все в ваших руках.